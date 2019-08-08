Pakistan-Hindistan arası tren seferleri durduruldu

Basın toplantısında konuşan Ahmed, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyinde alınan yaptırım kararları doğrultusunda tren seferlerinin durdurulduğunu ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Samjhota Ekspresi vagonlarının ek sefer düzenleyen hatlara dağıtılacağını söyledi.

Tren seferlerinin şubat ayında iki ülke arasında tansiyonun yükselmesiyle durdurulduktan bir hafta sonra yeniden başladığını hatırlatan Ahmed, "Ben Demir Yolları Bakanı olduğum müddetçe bu hat tekrar hizmete girmeyecek. Gelecek aylar çok önemli. Savaş çıkabilir. Biz savaş istemiyoruz ama çıkarsa bu savaş son savaş olacaktır." dedi.

Haftada iki gün Lahor-Amritsar-Delhi arası sefer yapan hat, 1976'de açıldığından bu yana her kriz döneminde kısmen ya da tamamen kapatılıyordu.

Hindistan yönetimi, daha önce seferleri, sınırı geçtikten sonraki ilk istasyon olan Attari'den sonra kısıtlarken, Pakistan yönetimi ise daha önce seferleri tamamen durdurma kararları almıştı.

Hat, 1976'daki iki ülkenin karşılıklı düşmanca tavırlarını sona erdirmesi ve ilişkileri geliştirmesini amaçlayan Şimla Anlaşması'nın ardından açıldığı için "Dostluk Ekspresi" adıyla da anılıyor.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan'la diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.