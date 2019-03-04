10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3911
  • 6,1153
  • 223.062
  • 103.695
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı

Pakistan ve Hindistan askerleri Keşmir Kontrol Hattı'nda karşılıklı ateş açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan medyasında yer alan habere göre, Hint yetkililer, Pakistan güçlerinin Cammu Keşmir'in Aknur bölgesini ağır silahlarla vurduğunu belirterek, Hindistan'ın da buna karşılık verdiğini kaydetti.
 
İki ülke sınırında 3 saatten fazla süren yoğun çatışmanın ardından Hindistan tarafında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
 
HİNDİSTAN- PAKİSTAN GERİLİMİ
 
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.
 
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
 
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
 
Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.
 
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.
 
Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.
 
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.
 
Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.
 
Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle indiği yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, gözaltındaki Hint pilot Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmişti.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı. 

Endonezya denizaltılarını ASELSAN koruyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

İhracatta artış sürüyor

İhracatta artış sürüyor

'93 terörist etkisiz hale getirildi'

'93 terörist etkisiz hale getirildi'

25'i muvazzaf 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

25'i muvazzaf 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP ile ittifaka kızan CHP'liler AK Parti'ye katıldı

HDP ile ittifaka kızan CHP'liler AK Parti'ye katıldı

Çin'den ABD'ye 'ticari müzakereler sürmeli' mesajı

Çin'den ABD'ye 'ticari müzakereler sürmeli' mesajı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti

Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA