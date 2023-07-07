Pakistan'ı sel ve fırtına vurdu: Can kaybı 32'ye yükseldi

Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ve fırtınada can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Pencap'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, yaralı sayısı ise 60'a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 yaşın altında olan 3 çocuk bulunduğu bildirildi. Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde iki gündür etkili olan sel ve fırtınaya bağlı toplam can kaybı 32'ye, yaralı sayısı ise 60'a ulaşmış oldu.

Yetkililer, can kayıplarının ana nedenlerinin ağaç ve duvar devrilmeleri ile çatı çökmeleri olduğunu açıkladı. Yetkililer, 8-10 Temmuz tarihlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Chenab Nehri ve Satlec Nehri'nde de taşkınlar beklendiğini ifade etti.