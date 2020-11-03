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Dünya

Pakistan'ın en büyük yardım kuruluşundan Türkiye'ye destek

Pakistan'ın en büyük yardım kuruluşu 'Al Khidmat' Vakfı', İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye heyet gönderdi.

AA03 Kasım 2020 Salı 12:33 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 12:42
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Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Dr. Hafızur Rahman başkanlığında Al Khidmat Vakfı heyeti Türkiye’ye gidiyor." ifadesini kullandı.

Hak, açıklamasında, "Al Khidmat tarafından İzmir depreminden etkilenenler için destek çalışmaları başlatıldı. Pakistan halkı olarak bu zor zamanlarda Türk kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesine yer verdi.

Öte yandan Al Khidmat'ın eski Başkanı ve kuruma bağlı Al Khidmat Sağlık Vakfının Başkanı Dr. Hafızur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'e vardıklarını ve beraberindeki heyet ile Bayraklı'da incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Rahman, gün içerisinde bölgede battaniye ve yemek dağıtımında bulunacaklarını söyledi.

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