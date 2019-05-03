21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9744
  • 6,6715
  • 244.548
  • 94.126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistanlı doktor, hastalarına HIV bulaştırdığı iddiasıyla gözaltında

Pakistan´da bir doktor, hastalarına AIDS´e yol açan İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) bulaştırma şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan doktor, kendisine `kumpas´ kurulduğunu iddia ederek, 'HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Pakistan Sind eyaletine bağlı Larkana şehrinin Ratodero bölgesinde, 22´si çocuk olmak üzere 39 kişinin HIV pozitif çıkması sonrası vakaların arasında virüsün yayılma nedeninin araştırılmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Polis, devlet hastanesinde çalışan, aynı zamanda özel bir klinik işleten ve HIV taşıyan Dr. Muzaffar Ghanghar´ın hastalarına HIV bulaştırma şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.
 
Yerel bir mahkemede davası görülen Ghanghar, mahkeme önünde gazetecilere, Sind Sağlık Komisyonu´nun kendisine `kumpas´ kurduğunu iddia ederek, "HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum. Sağlığımla ilgili herhangi bir şikâyetim olmadı" dedi.
 
Yerel medyada yer alan haberlerde, Larkana Emniyet Müdür Yardımcısı Mohammad Siddique Noman´ın, olayla ilgili ilk `durum raporu´nun Dr. Abdul Sami Rajpur tarafından Ghanghar´a karşı bir `şikâyet dilekçesi´ olarak yazıldığını açıkladığına yer verildi. Noman ayrıca, Ghangar´ın gözaltına alındığını doğrulayarak, detaylı bir raporun, olayın derinlemesine araştırılması için üst düzey yetkililere gönderileceğini bildirdi.
 
Ayrıca, haberde Sind AIDS Kontrol Programı´ndan sorumlu Dr. Sikander Memon´un, gelecek hafta Ratodero´ya bölge sakinleri arasında virüsün yayılma nedeninin tespiti için bir ekip gönderileceğini ve Ghangar´ın da muayene edileceğini açıkladığı belirtildi.
 

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında flaş gelişme

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı

AK Parti'den yeni "İstanbul" açıklaması

AK Parti'den yeni 'İstanbul' açıklaması

İstanbul'da tarihi gün...Büyük Çamlıca Camisi resmen açılıyor

İstanbul'da tarihi gün...Büyük Çamlıca Camisi resmen açılıyor

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

Çin denizaltıları ABD'de endişe yarattı

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

ABD'de üniversite skandalı! ailesi 6.5 milyon dolar ödemiş

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı

Eşi Dilber Ay'ın ölüm nedenini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı

HDP´li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzak Doğu'ya gönderiliyor: Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var

Uzak Doğu'ya gönderiliyor: Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var

İlk kez yenilebilir su tüketildi

İlk kez yenilebilir su tüketildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA