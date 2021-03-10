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Dünya

Pamuk maskeler Kovid-19'a karşı güvenli

Amerikalı uzmanlar laboratuvar ortamında yaptığı araştırmada pamuktan yapılmış maskelerin nefesteki nemi tutması nedeniyle sentetikten üretilen maskeye oranla koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığını tespit etti. Araştırmacılar ayrıca solunan nefesin yüksek nem oranının pamuklu maskelerin filtreleme özelliklerini yüzde 33 artırdığını keşfetti.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:05
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), laboratuvarda çeşitli maske malzemelerinin koronavirüse karşı filtrasyon özelliklerini karşılaştırdı. Yapılan araştırmada, pamuklu dokumadan yapılmış maskelerin, nemli nefese maruz kaldığı anda parçacıkları filtrelemede daha iyi hale geldiği ve nemdeki suyu emerek filtrasyonu yüzde 12 ile 45 arasında iyileştirdiği ortaya çıktı. Pamuklu maskelerin, partikülleri filtrelemede sentetik maskelerden daha etkili olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca solunan nefesin yüksek nem oranının pamuklu maskelerin filtreleme özelliklerini yüzde 33 artırdığını keşfetti.

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