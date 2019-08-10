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Panama eski Devlet Başkanı Martinelli casusluk suçlamalarından aklandı

Orta Amerika ülkesi Panama'da eski Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, hakkındaki 'siyasi casusluk' suçlamalarından aklandı.

  • AA
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Panamada bir mahkeme, Martinelli'yi, 2009-2014'te iktidarı süresince "en az 150 kişinin telefonunu dinleyerek casusluk yapmak ve bu casusluklar için kamu fonlarını kullanmak" suçlarından aklayarak ev hapsi kararını kaldırdı.
 
Kararın gerekçesinde, savcılar tarafından sunulan telefon mesajlarına yönelik detaylı incelemede, "suçlamanın muğlak ve iyi yapılandırılmamış verilere dayandığının görüldüğü" belirtildi.
 
Kovuşturmada Martinelli'nin haklarının ihlal edildiği, soruşturma sırasında avukatının bulunmadığı kararını veren hakimler, Martinelli hakkındaki yurt dışı yasağını ise kaldırmadı.
 
- MARTİNELLİ 2017'DE ABD'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
 
Savcılık, Martinelli için 21 yıl hapis cezası talep ediyordu.
 
Aralık 2015'te hakkında tutuklama kararı çıkarılan Martinelli, 2017'de ABD'de gözaltına alınmıştı.
 
Geçen yıl haziranda ülkesine iade edilen 67 yaşındaki Martinelli, devlet başkanlığı yaptığı 2009-2014'te hükümet yetkilileri, aralarında siyasi muhalifler, sendikacılar ve yerli liderlerin de bulunduğu "150 kişinin telefon görüşmelerini gizlice dinlemekle" suçlanıyordu.
 
Suçlamaları reddeden Martinelli, iddiaların, halefinin kendisini siyaseten yok etme girişiminin parçası olduğunu savunuyor.

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