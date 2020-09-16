Pandemi aileyi de vurdu! İskandinav ülkesinde boşanma patlaması yaşanıyor

star.com.tr 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:10

Pandeminin başlangıcında birçok psikolog tarafından öngörüldüğü gibi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yaz daha fazla İsveçli boşanma davası açtı.



İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresi'nden alınan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla, ocak ve ağustos ayları arasında yaklaşık 21 bin 500 boşanma başvurusu yapıldı.

Artış, haziran ve temmuz aylarında zirveye ulaşan boşanma başvuruları, yeni bin yılın rekoru olan 2013 boşanmalarını solladı.

Ulusal yayın kuruluşu SVT'nin aktardığına göre, Umea Üniversitesi'nde demografik tarih araştırmasıcısı olan Glenn Sandström, "Boşanmalar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tüm ekonomik krizler sırasında artma eğilimi gösterdi." dedi. Uzmana göre, salgın krizinde de böyle bir sonuç bekleniyordu.

SVT'ye konuşan Karolinska Enstitüsü'nden Psikolog Björn Hedensjö ise, 'Evden çalışan aileler, birlikte çok daha fazla zaman geçiriyor. Alışık olduğunuz boş zamanınız, kendinize ayırdığınız zamanınız olmayabilir. Başka bir açıklaması, örneğin, iş konusunda kararsızsanız ve gelecek ve mali durumunuz hakkında endişeli hissediyorsanız olabilir. Bu ilişkiye kolayca sirayet eder. Kavgalara, çekişmelere ve çatışmalara neden olabilir.' dedi.

Hedensjö'ye göre, pandeminin nasıl geliştiğine bağlı olarak boşanma başvurularındaki artış devam edebilir. Uzmana göre bu süreç, 'olası bir aşının ortaya çıkıp çıkmadığına veya tünelin sonunda biraz ışık görmeye başlayıp başlanmadığına bağlı.

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