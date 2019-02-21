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Papa Francis: Kilise, adalet arayan küçüklerin sesine kulak versin

Papa Francis, kiliselerde rahiplerin küçük çocukları istismarının önüne geçilmesi için 190 piskoposla düzenlediği toplantıda çocuk tacizine karşı somut tedbirler alma konusunda söz verdi.

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Katolik Kilisesi'nin liderinden oluşan 190 piskoposun katılımıyla Vatikan’da çocuk istismarına çare bulmak için yapılan ve 4 gün sürecek toplantın açılışında konuşan Papa Francis, "Kilise adamları tarafından küçüklere karşı uygulanan cinsel suistimale maruz kalanlar için size ulaşmak istedim. Adalet arayan küçüklerin sesine kulak verin" dedi. 
 
Papa Francis, cinsel taciz mağdurları için yalnızca kınama değil yeterli somut tedbirler beklediğini söyledi. Papa’nın konuşmasının ardından gözyaşlarına boğulan Filipinler Kardinali Luis Tagle konuşmasını yaparken, "Bizim tarafımızdan mağdurlara açılan yara biz piskoposlara açılmış yaradır" dedi. 
ABD, İrlanda, Şili, Avustralya ve dünyanın birçok ülkesinde kilisenin inandırıcılığını yerle bir eden rahiplerin çocuklara karşı uyguladığı cinsel taciz davalarında uzlaşma sağlamak için Kilise milyarlarca dolar ödedi. 
 
"KONFERANS YALNIZCA KİLİSENİN İMAJINI TEMİZLEME ÇABASIDIR"
 
Bazı cinsel taciz mağdurları Piskoposlar toplantısının tek amacının, rahiplerin iğfali ve kilisenin yetkililerinin bu suçları gizlemesiyle kirlenen 1 milyar 300 milyon üyeli kilisenin imajını temizlemeyi hedeflediğini söyledi. 
Gazeteciler ise yalnızca ses ve görüntü bağlantısı ile piskoposların konuşmalarını takip edebildi. 
Vatikan’ın üst düzey cinsel istismar araştırmacısı olan Malta Paşpiskoposu Charles Scicluna, Vatikan’ın cinsel tacizi durdurmak için rahiplerin ve piskoposların nasıl tayin edildiğine bakılması gerektiğini, geleceğin meselesinin rahip adaylarının araştırılmasının temeli olduğunu söyledi. 

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