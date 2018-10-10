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Papa Francis: Kürtaj yaptırmak kiralık katil tutmakla aynı şeydir

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, kürtaj yaptırmanın sorunlu bir insanı yok etmek için kiralık katil tutmakla aynı şey olduğunu söyledi.

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Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Vatikan'da St. Peter Meydanı'nda toplanan on binlerce kişiye hitaben yaptığı haftalık konuşmasında kürtajdan bahsederek, kürtaj yaptırmanın sorunlu bir insanı yok etmek için kiralık katil tutmakla aynı şey olduğunu söyledi.
 
Papa Francis yaptığı konuşmada, başka hakların korunması adına anne karnındaki canlının haklarını yok etmeye izin vermenin tam bir çelişki olduğunu söyledi. Papa Francis karşısındaki kalabalığa, "Anne karnındaki masum ve çaresiz bir canlının haklarını yok etmeye yönelik bir eylem nasıl sağlığa yararlı, uygarca ve insanca olabilir? Size soruyorum, bir problemi çözmek için bir insan yaşamına son vermek doğru mudur? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğru mu, değil mi" diye sorunca, kalabalık hep bir ağızdan, "Hayır" cevabını verdi.
 
Papa Francis, "Bir problemi çözmek için bir kiralık katili işe almak doğru mudur? Bir problemi çözmek için, ne kadar küçük olursa olsun bir insanı öldürmek doğru değildir. Bu sorunlu bir insanı yok etmek için kiralık katil tutmakla aynı şeydir" dedi.
 

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