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Papa Francis, Vatikan'da Putin'i kabul edecek

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in, 4 Temmuz'da Vatikan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği belirtildi. Görüşmenin, Papa Francis'in Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen tarihi ziyaretin önünü açacağı tahmin ediliyor.

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Vatikan, Papa Francis'in 4 Temmuz'da Rusya lideri Putin'i kabul edeceğini açıkladı. Söz konusu görüşme Kremlin tarafından da doğrulandı.
 
Papa Francis'in 2013’te seçilmesinden bu yana Rus liderle yapacağı bu üçüncü görüşme, Vatikan ile Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkilerin gelişim gösterdiği bir döneme denk gelecek.
Papa Francis, Rusya lideri Putin’i son olarak 2015’te kabul etmişti. Görüşmeleri alışılmıştan çok daha uzun, 50 dakika sürmüştü. Papa Francis’in Putin’den daha uzun görüştüğü tek liderler, eski ABD başkanı Barack Obama ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
 
Katolik Kilisesi'nin lideri, 2016’da da Rus Ortodoks Kilisesi’nin lider Patrik Kirill’le tarihi bir görüşme gerçekleştirmişti. Küba’da gerçekleşen görüşme, batı ve doğu kiliseleri arasındaki bin senelik anlaşmazlığın iyileştirilmesine yönelik sembol bir adım olarak görülmüştü.
 
Davet edilmelerine rağmen daha önce hiçbir Papa, Rusya’yı ziyaret etmedi. Putin’in 4 Temmuz’daki Vatikan ziyaretinin, Papa Francis’in Rusya’ya yapması beklenen ziyaretin önünü açması bekleniyor. Ziyaret gerçekleşirse, Papa Francis Rusya’ya giden ilk Katolik Kilisesi lideri olacak.
 
(Sputnik)

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