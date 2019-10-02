Papa kayyum atadı
Vatikan, Brezilya’da Katolik derneğine kayyum atadı
Vatikan, Brezilya’da Katolik derneğinin yöneticisi Joao Scognamiglio Cla Dias’ın, “Papa Francesco şeytanın adamı” sözlerinden dolayı derneğe kayyum atadı. Dernek 70 ülkede faaliyet yürütüyor.
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