IHA 09.01.2020 17:28 - Güncelleme: 09.01.2020 17:28

Papa Francis, İranlı Tümgeneral Kasım Süleymanı’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Irak’ta öldürülmesinin ardından İran ve ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Bölgenin güvenliğinin tehdit edildiğine değinen Papa, “Yaşanan olaylar, Irak’ta yeni yeni inşa edilen sosyal uzlaşmanın yanı sıra hepimizin karşı olduğu bir çatışmaya da zemin hazırlıyor” açıklamasında bulundu. Savaşların insanları korkuttuğunu ve masum insanları etkilediğine vurgu yapan Papa, ilgili tüm taraflara çatışmanın artmasını önlemek ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde davranarak, sağduyulu olma çağrısında bulundu. Papa, yeni yılın ilk günlerinde tüm dünyada yaşanan olayları kastederek, “Yeni yıl ne yazık ki şiddet olayları ve yüksek tansiyonla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında iklim değişikliğine de vurgu yapan Papa Francis, iklim değişikliğinin uluslararası politika tarafından anlaşılmamış gibi görünmesinin çok üzücü bir durum olduğunu belirtti.

Yaşanan son olaylar nedeniyle Papa Francis’in planladığı Irak gezisini iptal edebileceği konuşuluyor.