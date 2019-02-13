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Papua Yeni Gine APEC'te liderlere verilen 284 aracı arıyor

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de kasımda düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında liderlere tahsis edilen 284 aracın kayıp olduğu bildirildi.

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BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri APEC Zirvesi'ne katılan liderler için alınan 284 aracın kayıp olduğunu açıkladı.

Yetkililer, başkent Port Moresby'de Toyota, Ford, Mazda ve daha lüks markalardan oluşan araçların bulunması için bir ekip oluşturulduğunu belirtti.

Her biri yaklaşık 100 bin dolar değerindeki 40 Maserati ve 3 Bentley marka lüks aracın bulunduğunu ifade eden yetkililer, kayıp diğer araçların bulunması için çalışıldığını söyledi.

Araçlardan bazılarının çalındığı ve bazılarının da parçalara ayrıldığı sanılıyor.

APEC ÖNCESİ HARCAMALARA TEPKİ

Başkent Port Moresby'de 17-18 Kasım'da yapılan, birçok dünya liderinin katıldığı APEC Zirvesi için örgütün en yoksul ülkesi Papua Yeni Gine'ye getirilen lüks araç ve gemiler tartışmaya yol açmıştı.

Papua Yeni Gine hükümetinin zirve için her biri yaklaşık 100 bin dolardan 40 Maserati ve 3 Bentley marka lüks araç getirmesi ülkede öfkeyle karşılanmıştı.

Hükümet yetkilileri ise araçların APEC Zirvesi'ne katılacak liderler tarafından kullanılacağını ve daha sonra "zarar etmeden" satılacağını belirtmişti.

Papua Yeni Gine, gayri safi yurt içi hasıla bakımından dünyada 130'uncu, yolsuzluk algısı endeksinde ise 135'inci sırada yer alıyor.

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