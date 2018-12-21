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Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kokopo'nun 128 kilometre güneybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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