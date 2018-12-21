Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem

<p> ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kokopo'nun 128 kilometre güneybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.</p> <p> Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.</p>
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