Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem
Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kokopo şehrinin 45 kilometre kuzeydoğusu olan 7,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.