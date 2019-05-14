Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kokopo şehrinin 45 kilometre kuzeydoğusu olan 7,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.