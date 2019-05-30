Papua Yeni Gine'de yeni Başbakan seçildi

BBC'de yer alan habere göre, eski Başbakan Peter O'Neill istifasının ardından toplanan meclis, 48 yaşındaki eski Maliye Bakanı Marape'yi Başbakan seçti.

7 yıldır Başbakanlık görevini sürdüren O'Neill, ülkede başlattığı büyük altyapı ve enerji projelerine son yıllarda muhalefetten ve kendi partisinden gelen tepkiler nedeniyle dün istifa etmişti.

O'Neill hükümeti bu yıl Fransız Total ve ABD'li ExxonMobil gibi büyük enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Aralarında Marape'nin de olduğu çok sayıda bakan ve milletvekili görevlerinden ayrılmıştı. Marape ve diğer siyasetçiler, O'Neill'i, ihaleleri şeffaf yürütmemek ve yerel halka yeterince fayda sağlamamakla suçluyordu.