Avustralya'da Para için eşinin intiharına neden olan kocaya 10 yıl hapis cezası verildi
Avustralya'da eşini, hayat sigortasındaki 1,4 milyon doları almak için intihara teşvik eden koca 10 yıl hapis cezası aldı
- AA
Avustralya'nın Queensland eyaletinde eşinin intiharına yardım eden 68 yaşındaki Graham Morant, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 2014'te 56 yaşındaki karısını intihara teşvik etmek ve buna katkıda bulunmakla suçlanan Morant'ın davası karara bağlandı.
Morant'ın tek yasal varisi olduğu karısına ait üç hayat sigortasındaki toplam 1,4 milyon Avustralya dolarını (yaklaşık 1 milyon ABD doları) almak için suç işlediğine hükmeden Yargıç Peter Davis, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.
Hükmün açıklanması sırasında Yargıç Davis, Morant'a "Depresyondaki bir kadının hastalığından ve savunmasızlığından faydalandın. Karını intihara teşvik ettin ve yönlendirdin çünkü 1,4 milyon doları elde etmek istiyordun." dedi.
Kronik sırt ağrısı, depresyon ve anksiyete rahatsızlığı bulunan Jennifer Morant, 30 Kasım 2014'te aracının içinde "Lütfen beni hayata döndürmeyin" yazılı bir notla ölü bulunmuştu.
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