''Para kesinlikle kabul ettiremez...'' Yüzyılın işgal planı!

Ramazan ayından sonra ABD Başkanı Trump’ın detaylarıyla açıklanacağını belirttiği, güya Filistin-İsrail sorununu çözecek olan ‘Yüzyılın Anlaşması’nın önemli maddeleri sızdırıldı. İsrail medyasında yer alan detaylara göre çoğu İsrail lehine Filistin davasının tasfiyesine yönelik ciddi ayarlamalar yer alıyor.

FİLİSTİN HAKİMİYETİNİ SİNSİCE ERİTECEK

- İsrail, FKÖ ve Hamas arasında üçlü bir anlaşma imzalanacak ve bu anlaşma çerçevesinde “Yeni Filistin” devleti kurulacak.

- Batı Şeria bölgesindeki büyük Yahudi yerleşimleri İsrail’in elinde kalacak, hatta bu bölgedeki yerleşim alanları daha da genişletilecek.

- Kudüs her iki devletin başkenti olacak, ancak kurulacak Kudüs Belediyesi İsrail’e bağlı olacak. Buradaki Araplar Yeni Filistin’in vatandaşı olacak ve Yeni Filistin Kudüs Belediyesi’ne bazı giderler için vergi ödeyecek.

- Anlaşmanın uygulanması için “Yeni Filistin”e ABD, AB ülkeleri ve Körfez Arap ülkeleri tarafından mali destek sağlanacak. (ABD yüzde 20, AB yüzde 10, Körfez Arap ülkeleri ise petrol gelirlerine göre paylaştırılmak üzere, toplamda yüzde 70 oranında mali destek sağlayacak) Tabii buna, İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki bağlantının kurulması için harcanacak para da dahil olacak. (Yani Araplardan toplanan parayla, işgal finanse edilecek.)

- Yeni Filistin’in ordusu olmayacak, sadece polis gücüne sahip olacak. Hamas, İslami Cihad gibi örgütler (şahsi silahlar dâhil) silah bırakacak.

- Beş sene içinde Filistin’e bir liman ve havaalanı kurulacak. Bu süre zarfında İsrail’in liman ve havaalanları kullanılabilecek. Gazze ve Batı Şeria bir otoyol ile bağlanacak.

KABUL EDİLMESİ İÇİN AÇIK TEHDİT

Eğer plan Filistinli taraflarca reddedilirse, ABD’nin Filistin’e yönelik yardımlarının hepsi kesilecek ve diğer ülkelerden gelen yardımlar engellenmeye çalışılacak. FKÖ kabul eder, Hamas ya da İslami Cihad reddederse Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları ABD tarafından desteklenecek. Planı İsrail’in reddetmesi halinde ise İsrail’e sağlanan mali destek kesilecek. Yani ABD yönetimi uzun süredir alt yapısını hazırladığı planın kabul edilmesi için açıkça tehdit de ediyor. Filistinli taraflar ise, en başından beri böylesine bir anlaşma veya plana karşı tepkili.

BARIŞ DEĞİL, TESLİM ŞARTLARI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el- Maliki, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planına ilişkin “ABD yönetiminin girişimleri barış çabaları olarak nitelendirilemez. Bu girişimler barış planı değil, teslim olma koşulları. Para, hiçbir şekilde bu planı kabul ettiremez” dedi.

TÜRK ÖĞRENCİLERE HAKSIZ SINIR DIŞI

İsrail makamları, Kudüs’ü ziyarete gelen üniversite öğrencisi 4 Türk vatandaşını, vizeleri olmasına rağmen uzun süren bir sorgudan geçirdikten sonra sınır dışı etti. İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu’na kişisel olarak başvurarak vizelerini alan Türk öğrenciler Ömer Faruk Balta, Alim Purtul, Numan Aydın ve Recep Hocaoğlu, dün akşam geldikleri Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda İsrail istihbaratınca gözaltına alındıktan sonra saatlerce sorgulandı. Daha sonra ise vizeleri iptal edilerek dün sabah sınır dışı edildi.

İBADETHANE STATÜLERİ

Plana göre Mescid-i Aksa ve Süleyman Tapınağı gibi dini ibadethanelerin statüsü aynen korunacak. Ancak İsrail polisinin Aksa ve çevresinde sürekli uyguladığı şiddet eylemlerinin engellenmesinden bahsedilmiyor.