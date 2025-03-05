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Dünya

Paralar Esed'in zannedildi! Rusya'dan Suriye'ye nakit sevkiyatı

Arap medyasına göre, Rusya'dan gelen bir kargo uçağı Şam Havalimanı'na indi, ardından en az 7 para yüklü kamyon, sıkı güvenlik önlemleri altında Suriye Merkez Bankası'na taşındı. Paraların Esed'in Rusya'ya kaçırdığı servetin bir kısmı olduğu öne sürülse de gerçek farklı çıktı.

HABER MERKEZİ5 Mart 2025 Çarşamba 23:20 - Güncelleme:
Paralar Esed'in zannedildi! Rusya'dan Suriye'ye nakit sevkiyatı
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Kaynaklara göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şera, Beşar Esed'in Moskova'da tuttuğu fonları geri almak için Rusya'ya talepte bulundu. Ancak Rus yetkililer, Esed'e ait herhangi bir fonun kendilerinde bulunmadığını belirtti. Aynı kaynaklar, Rusya'nın Esed'i Suriye'ye teslim etmeyeceğini de Şam yönetimine ilettiğini ifade ediyor.

Esed'in Moskova'daki varlıklarıyla ilgili belirsizlik sürerken, Rusya'dan Suriye'ye yapılan para sevkiyatı yeni soruları beraberinde getirdi. Daha önce Suriye lirasının Rusya'da basıldığı bilinirken, son gelen paraların kaynağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Paraların İran'da basılıp Rusya üzerinden aktarıldığı iddiaları da gündemde.

Suriye'de 13 yıllık savaşın ardından ekonomi ağır darbe aldı. Likidite sıkıntısı had safhaya ulaşırken, en büyük zorluklar arasında Batı yaptırımlarının kaldırılması, devlet kontrolünde bir ekonomi oluşturulması ve yeni anayasa sürecinin yönetilmesi bulunuyor. Rusya'dan gelen fonların ekonomik toparlanmaya nasıl etki edeceği belirsizliğini koruyor.

ESED'İN SERVETİ

Öte yandan, Esed rejiminin servetiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılıyor. Raporlara göre, rejimin dünya genelinde gizlenmiş 60 ila 122 milyar dolar arasında bir serveti olduğu tahmin ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Esed'in servetinin 1 ila 12 milyar dolar arasında olduğunu belirtiyor. Ancak, bu fonların tam olarak nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

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