Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
- AA
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.
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