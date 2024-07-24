Paris Olimpiyatları öncesi soykırımcı İsrail'den propaganda! Hamas'tan iddialara cevap

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 292. gününde sürüyor.

HAMAS: PARİS OLİMPİYATLARI'NA İLİŞKİN ÖLÜM TEHDİDİ VİDEOSU SAHTEDİR VE İSRAİL UYDURMASIDIR

Hamas, sosyal medyada yayılan ve bir kişinin İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı çerçevesinde, Fransa'nın başkenti Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin İsrail'in uydurması olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e bağlı hesaplar, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere ölüm tehditleri içeren ve Filistin direnişine atfedilen sahte bir video yayınladı." ifadelerini kullandı.

Rişk, bu görüntülerin, İsrail'in Filistin direnişinin imajını kötülemek için yürüttüğü propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail'in tüm alanlarda boykot edilmesi yönündeki çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada, yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan ve gömleğinde Filistin bayrağı olan bir kişinin görüntüleri yayılmaya başlamış, zayıf bir Arapça aksanıyla yabancı olduğu anlaşılan bu kişi, görüntülerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelemiz devam ediyor. Fransız halkı ile Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü canice savaşta destek verdiniz.

Siyonistleri Olimpiyat Oyunları'na davet ettiniz ve yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, Paris sokaklarından kan nehirleri akacak."

Aynı kişi görüntüyü, bir oyuncağın kesik kanlı başını havaya kaldırarak sona erdirmişti.

İsrail'in, Fransa'nın 26 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacağı açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli şehit oldu, 90 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:29 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

02:11 Hamas, sosyal medyada yayılan ve bir kişinin İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı çerçevesinde, Fransa'nın başkenti Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin İsrail'in uydurması olduğunu belirtti.

02:09 İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı Yahudi göstericiler, ABD Kongresi'nde protesto gösterisi düzenledi. ABD hükümetine İsrail'e silah desteğini durdurma çağrısı yapan göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

00:00 Filistin yönetimi, Çin'in Filistin devletinin işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni yönetmesine olanak sağlama talebini memnuniyetle karşıladı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.