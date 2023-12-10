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Dünya

Paris'te işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik tepki gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli sivilleri temsilen yere uzanarak eylem düzenledi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 00:23 - Güncelleme:
Paris'te işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik tepki gösterisi düzenlendi
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Paris'te Filistin destekçileri Eyfel Kulesi'nin bulunduğu alana yakın İnsan Hakları Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in saldırıları ve bombaları altında hayatını kaybeden Gazzelileri anmak için onları temsilen beyaz tulum giyen göstericiler, meydanda yere uzanarak eylem yaptı.

Gazze'deki sivillerin ölümünde sorumlu olanları temsilen göstericiler kırmızı renge boyalı ellerini havaya kaldırırken diğer elleriyle de ağızlarını kapattı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve boyunlarına Filistin kefiyesi takan göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze, Paris seninle" ve "Gazze, hepimiz seninleyiz" sloganları attı.

Eyleme katılanlar, metrelerce büyüklükteki bir Filistin bayrağını taşıyarak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Eylemin yapıldığı alana gelen polisler, gösteriye katılan bir kadını kimlik kontrolü için karakola götürdü.

  • Pariste Filistin
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