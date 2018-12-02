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Fransa Hükümet Sözcüsü: Olağanüstü hal dahil bütün seçenekler masada

Fransa Hükümet Sözcüsü Griveaux, 'Sarı Yelekliler'in protesto gösterilerinin tekrarlanmasını engellemek için olağanüstü hal dahil bütün seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.

  • star.com.tr
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Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Pazar günü yaptığı açıklamada, 'Sarı Yelekliler'in Paris'i adeta savaş alanına çeviren gösterilerinin tekrarlanmasını engellemek için olağanüstü hal dahil bütün seçeneklerin masada olduğunu ve barışcıl protestocuların müzakere masasına gelmesini gerektiğini açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Europe 1 radyosuna konuşan Griveaux, “Bu olayların tekrarlanmaması için alınabilecek önlemleri düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen "olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceği" sorusu üzerine Griveaux, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Édouard Philippe ve İçişleri Bakanı'nın Pazar günü yapacağı toplantıda kendilerine sunulan tüm seçenekleri tartışacaklarını söyledi.

Fransa'da hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve 'Sarı Yelekliler' adı verilen eylemcilerin gösterileri 17 Kasım'dan bu yana devam ediyor. 

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