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Paris'te 'seri oyuncak hırsızı' 72 yaşındaki kadın yakalandı

Fransız polisi, Paris'teki dükkanlardan yüzlerce oyuncağı çalarak internette satmakla suçlanan 72 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı.

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Paris'teki bir oyuncak dükkanının müdürü, raflarından çalınan oyuncaklar için internette bir online reklam gördükten sonra durumu polise bildirdi.
 
Kadının evinde yapılan aramada en az bin adet oyuncak bulundu.
 
Çoğu orijinal paketleri içinde bulunan bu oyuncakların genellikle Paris'teki dükkanlardan çalındığı tespit edildi.
 
Polis aynı zamanda kadının evinde nakit olarak 40 bin euro buldu.
 
Savcılar, Fransız medyasına kadının suçunu kabul ettiğini ve 'aylaklıktan böyle davrandığını' söylediğini açıkladı.
(BBC Türkçe)
 

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