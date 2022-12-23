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Dünya

Paris'te silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

IHA23 Aralık 2022 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Paris'te silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Paris polisi, çevredekilere olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunurken Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, saldırganın silahıyla 7-8 el ateş ettiğini ve büyük panik yaşandığını ifade etti. Saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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