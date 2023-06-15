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Dünya

Paris'te ''Türkiye Yatırım Yüzyılı'' temasıyla resepsiyon gerçekleştirildi

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katılımıyla 'Türkiye Yatırım Yüzyılı' temalı resepsiyon düzenlendi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Paris'te ''Türkiye Yatırım Yüzyılı'' temasıyla resepsiyon gerçekleştirildi
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Resepsiyona, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Kerem Alkin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türk girişimciler ile Fransız ve Türk iş dünyasından temsilciler iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Paris'te Fransa iş dünyasının temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Fransa ile ekonomik ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Dağlıoğlu, "2022 yılında Fransa, Türkiye'nin en büyük 7. ihracat ve 8. büyük ithalat ortağı oldu ve ikili ticaret hacmi 19 milyar doları buldu." ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, 2002 yılından bu yana Fransa'dan Türkiye'ye 8 milyar doları aşan doğrudan yatırım girişi olduğunu ve 1700'e yakın Fransız şirketin Türkiye'de faaliyet göstermeye devam ettiğini kaydetti.

Burak Dağlıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na girerken Fransa başta olmak üzere uluslararası yatırımcıları ülkemize davet çalışmalarımızı tüm enerjimizle sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Bu hafta (teknoloji fuarı) Paris VivaTech'te, ofisimiz öncülüğünde 16 girişimcimiz ile birlikte, ülkemizin yatırım ortamını ve girişimcilik ekosistemini tanıtmak amacıyla Türkiye standında bulunuyoruz." diyen Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin Türkiye'nin ekonomisine katma değer katan teknoloji tabanlı yatırımları her alanda desteklediğini aktardı.

Büyükelçi Ali Onaner de Türkiye'ye yatırım yapma konusunu el almak için büyükelçilikte bir araya geldiklerini dile getirdi.

Onaner, Paris'te düzenlenen teknoloji fuarı VivaTech'i ziyaret ederek genç Türk girişimcilerle buluştuklarını anımsattı.

Söz konusu genç Türk girişimci ve girişim şirketlerinin yatırım için aday olduklarına işaret eden Onaner, Fransa'nın her daim Türkiye'deki en büyük yatırımcılar arasında yer aldığını kaydetti.

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Örgütü (MEDEF) uluslararası kanadının Genel Müdürü Philippe Gautier, Türk girişimcilerle çalışmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Türk girişimcilerin iyi ürünler yaptığını ifade eden Gautier, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Türk ve Fransız iş dünyasını yakınlaştırmak için yapacak çok işleri olduğuna işaret etti.

  • Paris
  • Türkiye Yatırım Yüzyılı
  • resepsiyon

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