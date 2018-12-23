Paris'te gösteriler çığrından çıktı: Polis protestoculara silah çekti

Fransa'nın başkenti Paris'teki 'sarı yelekli'lerin düzenlediği gösteriler sırasında Fransız polisi ile protestocular arasında arbede çıktı. Göstericilerin arasında kalan üç polis memuru, motosikletleri ile bölgeden ayrılmaya çalışırken arbedenin ortasında kaldı. Göstericilerin üzerine yürümesi sonucu polis memurlarından biri silahına davrandı.

Fransız polisin silahına davranması protestocuları daha da öfkelendirirken, polis memurları motosikletlerden birini bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde, bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler de kapatılmadı.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı. 1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransa krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti.

Biber gazıyla müdahale

Önceden açıklanmayan bir güzergahta ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar attı. Eylem nedeniyle Saint-Lazare Caddesi'nde trafikte aksama yaşanırken sürücüler korna çalarak sarı yeleklileri destekledi.

Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Yürüyüşe devam eden göstericilerle polis arasında Paris Belediyesinin önünde de gerginlik yaşandı. Polis, taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Eylemciler, bu sırada bir çöp bidonunu da ateşe verdi.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.