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Dünya

Paris'teki Katar büyükelçiliğinde 1 kişi öldürüldü

Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişinin kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlisini öldürdüğü bildirildi.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
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Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir kişi Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees'ye yakın 8. Bölge'de yer alan Tilsitt'teki Katar Büyükelçiliğine girmek istedi.

Büyükelçiliğe girmeye çalışan kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Polis zanlıyı gözaltına aldı.

İstihbarat kaynakları, zanlının bazı suç kayıtlarının bulunduğunu kaydetti.

Savcılık zanlı hakkında "kasten adam öldürmekten" soruşturma başlatırken, Terörle Mücadele Savcılığının henüz konuya müdahil olmadığı belirtildi.

Öte yandan bazı kaynaklar, zanlının büyükelçiliğe girmeyi başardığını ve olayın içerde gerçekleştiğini aktardı.

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