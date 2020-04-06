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Dünya

İsveç'te parklar, restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri açık

Avrupa'da birçok ülke koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma başta olmak üzere birçok sert tedbire başvururken, İskandinav ülkesi İsveç tam tersi bir politika izliyor. Karantina uygulanmayan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 08:19 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:19
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6 bin 830 vaka ve 401 can kaybı görülen İsveç’te hükümet salgın karşısında herhangi bir önlemi yürürlüğe koymazken, İsveçliler de sokak ve kafeleri hafta sonu doldurdu.

Karantina uygulanmayan İsveç’te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.

İsveç’te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak İsveç modeli uygulanıyor.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, koronavirüs salgınının haftalar değil aylar süreceğini belirterek, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, temizlik kurallarına uysun” ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)

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