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Dünya

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, Filistin için Katar'da temaslarda bulunuyor

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyeti, Filistin davasına hizmet amaçlı ikili iş birliğini geliştirmek için Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah el-Ghanim ile görüştü.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 07:04 - Güncelleme:
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Şura Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ghanim, Platform Başkanı Hamid el-Ahmar başkanlığındaki heyetle görüşmesinde, Şura Meclisi ile Platform arasında koordinenin güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Çeşitli uluslararası ve bölgesel parlamento forumlarında Filistin davasını desteklemek amacıyla pozisyonların koordinesine ilişkin konular tartışıldı.

Platform heyeti, Katar'ın resmi ve halk düzeyinde Filistin'e verdiği destek ve dayanışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Heyet içinde yer alan Platform üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AA muhabirine, görüşmede ziyaretin hedefinin, Filistin davasına destek amaçlı katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Turan, görüşmeleri sırasında işgal kalkana ve Filistin halkının özgürlüğü gerçekleşene dek, uluslararası düzeyde çalışma yapmanın öneminin vurgulandığını dile getirdi.

"Platformda İsrail zulmü altında olan Filistin halkının sesi olmaya özen gösteriyoruz" diyen Turan, çeşitli parlamentolar aracılığıyla dünyaya Filistinlilere yönelik işlenen insanlık dışı suçları ve politikaları anlattıklarını ifade etti.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, Filistin'i destekleyen parlamenterlerin girişimiyle 2015 yılında kuruldu. Platformun, tüm dünya parlamentolarından 1500 üyesi bulunuyor.

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