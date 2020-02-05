star.com.tr 05.02.2020 17:19 - Güncelleme: 05.02.2020 17:38

Bloomberg, Almanya'nın NATO'ya verdiği gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYİH) yüzde 2'de tutma ve ordusunu operasyonel tutma niyetinde olmadığını yazdı.

Gazetede, “Almanya'nın Daha Büyük, Daha Güçlü Bir Orduya İhtiyacı Var” başlıklı yazı yayımlandı. Makalede, dört tanktan üçü tamirde olduğu için tankı simüle etmek üzere bir Volswagen minibüsü kullanan askerden yola çıkan dramatik bir portre ile başlıyor.

Yazar, ülkenin silahlı kuvvetlerini denetlemek üzere parlamentonun atadığı kamu denetçisi Hans-Peter Bartels'den alıntı yapıyor; “Yaklaşık 20 bin iş ilanı doldurulamıyor çünkü çok az genç askere girmek istiyor. Memurlar standartların düşürüldüğünden ve işe alınanların “daha şişman, beceriksiz ve aptal” olduğundan şikâyet ediyor.

Bartels, Almanya ordusunun şu anda herhangi bir müttefike saldırı durumunda NATO'nun Batı ittifakı kolektif savunmasına yeterince katkıda bulunamayacağı sonucuna varıyor.

Bartels, “Berlin'de hiç kimse yüzde 2'lik bir seviyeyi ciddi bir şekilde planlamıyor,” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump son yıllarda Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ülkesinin NATO katkısını GSYİH'nın yüzde 2'sine yükseltmeye zorladı. Alman ordusu, düşük operasyonel kapasitesi nedeniyle uzun süre eleştiriliyor.

DAHA ÖNCE DE BİLDS, ALMAN ORDUSUNUN EKSİKLİKLERİNİ YAZMIŞTI

Bild gazetesi tarafından elde edilen gizli ordu belgeleri, Alman ordusunun gerekli donanıma sahip olmayan askeri birimleri için “alternatif çözümler” ve “yenilikçi eğitim arayışları” içine girmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştı.

Gazatede yer alan haberde, kelimenin tam anlamıyla, yeterli operasyonel IFV'leri olmayan motorlu piyade taburlarının, zırhlılar yerine arabalarla tatbikata geldiği ve askerlerden 'zırhlı taşıyıcılardan atlıyormuş gibi yapmalarının' istendiği belirtilmişti.

Bild ayrıca, bazı Bundeswehr komutanlarının bu talimatı zaten uygulattığını ve tavsiye ettiğini, ancak bu birimlerin isimlerinin açıklanmaması gerektiğini yazdı.

Belgelere göre, birliklere teslim edilen son teknoloji Puma piyade savaş araçlarının beşte birinden azı 2019'un ortalarında faaliyete geçti.

ALINAN 71 PUMA'DAN 27'Sİ KULLANILABİLİYOR

Sözde dünyanın en iyi IFV'lerinden biri olan ve son zamanlarda Bundeswehr'in “sorunlu çocuğu” olarak anılan Puma'nın sıkıntılı bir geçmişi var. Alman ordusu 2018'de 350 Puma almak üzereyken, büyüklükleri ve ağırlıklarının yanı sıra, gelişmiş zırhlıların 1.84 cm'den daha uzun askerler için uygun olmadığı ortaya çıktı.

Bundeswehr, daha önce aldığı 71 IFV'den aslında sadece 27'sinin savaşa hazır olduğunu itiraf etmişti. Güçlendirmenin pahalı olması ve yedek parça eksikliği de en çok rahatsızlık veren bir diğer durum.

Bundeswehr, uzun süre hem ekipman hem de personel kıtlığı ile mücadele etti. Uçamayan uçaklar, parçalanan tanklar ve deniz operasyonları için uygun olmayan gemiler hakkında sürekli haberler çıktı.

ORDU DOĞAÇLAMA YAPMAYA ALIŞIK

Görünüşe göre Alman askerleri, ekipman eksikliğinin ortasında doğaçlama yapmaya oldukça alıştılar.

2015 yılında, Norveç'teki NATO tatbikatlarına gönderilen Alman askeri biriminin, Boxer zırhlıları kullandığı ve zırhlılarda hiç silah bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

İdiiaya göre askerler, Boxer zırhlı araçlarına siyaha boyanmış süpürgeleri 12.7mm ağır makineli tüfekler gibi boyayıp takmıştı.