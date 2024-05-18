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Dünya

Parlamentoda Türklere alçak hakaret! Portekiz ayağa kalktı

Portekiz'de aşırı sağ siyasetçi Andre Ventura'nın parlamentoda Türkler hakkında sarf ettiği ırkçı sözler tepki çekti. Türkleri hedef alan çıkış sonrası ülke ayağa kalkarken, birçok milletvekili Ventura'nın parlamentoda yeri olmadığını belirterek kınanması gerektiğini ifade etti.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Parlamentoda Türklere alçak hakaret! Portekiz ayağa kalktı
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Aşırı sağcı siyasetçi Andre Ventura'nın sözleri, Portekiz parlamentosunda tartışmalara neden oldu. "Chega" adlı partinin lideri Ventura, Portekiz'in bu hafta hükümet tarafından açıklanan yeni Lizbon Havalimanı'nı 10 yıldan daha kısa bir sürede inşa edebilmesi gerektiğini söyledi.

Ventura bunu ifade ederken, "Türkler dünyanın en çalışkan insanları arasında değildir ama İstanbul Havalimanı'nı 5 yılda yaptılar. Biz niye havaalanı inşaatına 10 yıl veriyoruz?" yorumunu yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Ventura'nın bu sözleri sonrası Meclis'te söz alan milletvekili Fabian Figueiredo, "Meclis çatısında böyle genellemeler yapılamaz. Türk(lerden) Büyükelçiden ben özür diliyorum." dedi.

Öte yandan sol partiler, Meclis Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'dan Ventura'nın sözlerini kınamasını istediler. Ancak Meclis Başkanı, "Milletvekilleri sansürlenemez. Demokratik olmaz." diye karşılık verdi.

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