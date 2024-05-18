Aşırı sağcı siyasetçi Andre Ventura'nın sözleri, Portekiz parlamentosunda tartışmalara neden oldu. "Chega" adlı partinin lideri Ventura, Portekiz'in bu hafta hükümet tarafından açıklanan yeni Lizbon Havalimanı'nı 10 yıldan daha kısa bir sürede inşa edebilmesi gerektiğini söyledi.

Ventura bunu ifade ederken, "Türkler dünyanın en çalışkan insanları arasında değildir ama İstanbul Havalimanı'nı 5 yılda yaptılar. Biz niye havaalanı inşaatına 10 yıl veriyoruz?" yorumunu yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ



Ventura'nın bu sözleri sonrası Meclis'te söz alan milletvekili Fabian Figueiredo, "Meclis çatısında böyle genellemeler yapılamaz. Türk(lerden) Büyükelçiden ben özür diliyorum." dedi.

Öte yandan sol partiler, Meclis Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'dan Ventura'nın sözlerini kınamasını istediler. Ancak Meclis Başkanı, "Milletvekilleri sansürlenemez. Demokratik olmaz." diye karşılık verdi.