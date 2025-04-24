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Dünya

Partisinden 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya soğuk duş! Aksini söylediler

İsrail'de Likud Partisi, Filistin'de binlerce Gazzeliyi katleden Netanyahu'yla çelişen bir açıklama yaptı. 'Gazze kasabı' Netanyahu'nun partisi serbest bırakılacak İsrailli esirlere Hamas'ın karar verdiği açıklamasının aksine listeye İsrailli 'profesyonellerin' karar verdiğini açıkladı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Partisinden 'Gazze kasabı' Netanyahu'ya soğuk duş! Aksini söylediler
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İsrail'de Likud Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun serbest bırakılacak İsrailli esirlere Hamas'ın karar verdiği açıklamasının aksine listeye İsrailli "profesyonellerin" karar verdiğini duyurdu.

Likud Partisi Sözcüsü Guy Levy, X hesabından, "(Serbest bırakılacak esirlerin) listesi profesyoneller tarafından belirleniyor, başbakan tarafından değil." ifadelerini kullandı.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker'e cevaben yaptığı paylaşımda, "Başbakan herkesi eve geri getirmekte kararlı, sevgili Matan'ınız da dahil." dedi.

Zangauker, Netanyahu'ya yönelik eleştirileri nedeniyle oğlunun isminin serbest bırakılacak esirler listesine "intikam için" yazılmadığını vurgulamıştı.

Netanyahu, geçen hafta, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Avinatan Or'un annesine serbest bırakılacaklar listesinde kimlerin olacağına yalnızca Hamas'ın karar verdiğini ifade etmişti.

  • Likud Partisi
  • Netanyahu
  • Gazze Hamas

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