Partisine mektup gönderip topa tuttu: Siyasetçilerimiz Türkiye'den korkuyor

Eski Rum Lider Nikos Anastasiades, partisi Disy'e ateş püskürdü. Anastasiades, partideki arkadaşlarının Türkiye'nin söylemlerini benimsediğini öne sürdü. Anastasiades konu hakkında parti liderine bir mektup gönderdi.

RUM LİDERDEN PARTİSİNİ HEDEF ALAN MEKTUP

Parti yönetimine yüklenen Anastasiades, yol arkadaşlarının 2013-2023 yılları arasında liderliğini yaptığı hükümetten "uzaklaştığını" söyledi. Anastasiades, konuya ilişkin mevcut Disy Lideri ve Meclis Başkanı Annita Demetriou'ya mektup yazdı. Anastasiades mektupta, "Disy'nin on yıllık Anastasiades-Disy hükümetinin eylemlerinden uzaklaşmasını büyük bir hayal kırıklığıyla izlediğini." yazdı.

Kendi dönemindeki hükümetin icraatlarından bahseden Anastasiades mektubunda partisini eleştirmeye devam ederek, "Uzaklaşmanın, aynı zamanda, kendi gerekçeleriyle, Türkiye'nin söylemlerini , sözde ulusal 'iyilik' uğruna benimsemeye her zaman hazır olan kulaktan dolma tanıkları benimseyerek, büyük ulusal meselenin yönetimiyle de ilgili olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum." dedi.

RUM SİYASETÇİLERİ TOPA TUTTU

Anastasiadis'in mektubunu gündemine alan Rum basını, söz konusu mektubun Gazimağusa Belediye Meclisi Üyesi Andreas Kazamias'ın konuşmasının ardından geldiğini aktardı.

Rum basını, Kazamias'in Kıbrıs sorunu ve diğer konularda geçmiş ve şimdiki hükümetlerin tutumlarını eleştirip "siyasi kariyerlerin kanayan bir Mağusa'nın sırtına inşa edilmesinden" yakındığını söylediğine atıfta bulundu.

Kıbrıs sorununu çözmek için fırsatları olduğunu ifade eden Kazamias, Rum siyasetçilerin Türkiye konusundaki tutumlarından bahsetti. Rum siyasetçilerin Türkiye'den korktuğunu söyleyen Kazamias, müzakere haritalarına her 'Mağusa' ismi yazıldığında birilerinin tereddüt ettiğini söyledi.

Kazamias'ın açıklamalarının birçok taraftan tepki çektiğine dikkat çeken Rum basını, İsviçre'deki Crans Montana görüşmelerinin Temmuz 2017'de aniden durdurulduğunu ve bir daha da başlatılmadığını yazdı.

Anastasiades'in sözlerine yer veren Rum basını, Türkiye'nin Garanti Anlaşması'ndan çekilmeyi kabul etmeyi reddetmesine değindi.

MASANIN DEVRİLMESİNDE "GAZZE KASABI"NIN PARMAĞI ÇIKTI

Geçtiğimiz ay eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Anastasiadis'i müzakereleri çökertmeye ikna edenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi. Anastasiades'in Crans Montana'da masayı devirmesinin sebebini, Netanyahu'nun "Sen delirdin mi? Kıbrıslı Türkleri neden hükümete dahil ediyorsun? Onları neden ortak yapıyorsun? Şimdi, Kıbrıs'ı yönetirken ve tüm Kıbrıs'ı küresel olarak temsil ederken, Kıbrıslı Türkler orada ne yapacak?' demesiydi." diye anlattı.