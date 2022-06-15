İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2022 Çarşamba / 16 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2789
  • EURO
    18,1317
  • ALTIN
    1009.73
  • BIST100
    2516.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Partizan Anıt Mezarlığı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi
Dünya

Partizan Anıt Mezarlığı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi

Bosna Hersek'te İkinci Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya için mücadele eden partizanların anıt mezarlığına saldırı gerçekleşti. Yapılan saldırı ile ilgili NOR Antifaşit ve Askerler Derneği Başkanı Sead Djulic suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ifade etti.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Ülkedeki ulusal anıtlardan biri olan mezarlığa yapılan saldırıda, alandaki tüm mezar taşlarına zarar verildi.

Mostar'daki NOR Antifaşit ve Askerler Derneği Başkanı Sead Djulic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ifade ederek "Mezarlığa zarar verenleri isim ve soy isimleriyle duyuracağız. Bugüne kadar yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız." dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Partizan Anıt Mezarlığı'nda 700 mezar taşının bulunduğu belirtilirken Mostar Belediye Başkanı Mario Kordic'in anıt mezarlığın yenileneceğine dair açıklamalarına yer verildi.

Mostar'da 1965'te yapılan anıt mezarlıkta İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya için mücadele eden partizanların mezarları bulunuyor.

  • bosna
  • mostar
  • Partizan Anıt Mezarlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.