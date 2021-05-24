Pasaportlarından ''İsrail hariç'' ibaresini kaldırdılar! Kendilerini böyle savundu

AA 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00

Bangladeş pasaportunda yer alan "İsrail hariç dünyanın tüm ülkelerinde geçerli" ibaresindeki "İsrail hariç" bölümü uluslararası standartlar gereği kaldırıldı.

Merkezi Hindistan'da bulunan "The Wire" isimli haber sitesine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, elektronik Bangladeş pasaportunun uluslararası standartlara uygunluğunun sürdürülmesi için "İsrail hariç" ifadesinin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu değişikliğin Bangladeş'in Orta Doğu'ya yönelik dış politikasında herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmediği vurgulandı.

Bangladeş pasaportu sahiplerinin İsrail'e seyahat yasağının sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, Bangladeş hükümetinin İsrail konusundaki tutumundan dönmediği kaydedildi.

Açıklamada, Bangladeş'in, Filistin-İsrail çatışmasının, 1967'den önceki sınırların ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanındığı Birleşmiş Milletler kararının göz önüne alınarak "iki devletli çözüm"le ele alınmasına dair tutumu yinelendi ve İsrail'in Mescid-i Aksa'da ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik son dönemdeki saldırıları yeniden kınandı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Gilad Cohen'in sosyal medya paylaşımına atıfta bulunularak "İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin paylaşımı nedeniyle kafanız karışmasın." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cohen, 22 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Harika bir haber. Bangladeş, İsrail'e seyahat yasağını kaldırdı." ifadelerini kullanarak Bangladeş hükümetine İsrail ile diplomatik ilişkiler kurma çağrısı yapmıştı.

- "BİZ, FİLİSTİN'İN GÜÇLÜ SAVUNUCULARIYIZ"

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pasaporttaki "İsrail hariç" ifadesinin "idari uygunluk" nedeniyle kaldırıldığını söyledi.

Momen, söz konusu ifadenin kaldırılmasının Bangladeş'in dış politikasıyla bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

İfadenin kaldırılmasına dair kararın 6 ay önce alındığını belirten Momen, bu adımın tutumlarını etkilemeyeceğini kaydetti.

Momen, "Biz, Filistin'in güçlü savunucularıyız." dedi.

Öte yandan, Filistin'in Dakka Büyükelçisi Yousef SY Ramadan, yerel medyaya dün yaptığı açıklamada, her ülkenin pasaport veya diğer konularda bağımsız karar alma hakkı olduğunu ancak "İsrail hariç" ibaresinin kaldırılmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti.

- "PASAPORTTAN İKİ KELİMENİN ÇIKARILMASI BANGLADEŞ'İN DURUŞUNU SARSMAZ"

Dakka Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Imtiaz Ahmed de söz konusu değişikliğin zamanlama nedeniyle İsrail'e yönelik seyahat yasağının kaldırıldığına dair kafa karışıklığına yol açtığını dile getirdi.

Bazı Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkilerini ilerlettiği bir zamanda Bangladeş'in Filistin davasına desteğini açıkladığını anımsatan Ahmed, bu nedenle pasaporttan iki kelimenin çıkarılmasının Bangladeş'in İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili uzun dönemli ahlaki duruşunu sarsacağına inanmadığını kaydetti.

Ahmed, Bangladeş'te İsrail'in büyükelçiliği olmadığını ve iki ülke arasında karşılıklı ticaret yapılmadığını belirterek Dakka'da yıllardır Filistin Büyükelçiliği olduğuna dikkati çekti.