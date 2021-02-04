AA 04 Şubat 2021 Perşembe 07:47 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 07:47

Türk Edebiyatı Vakfının geleneksel "Çarşamba Sohbetleri"ne Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili ve Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva konuk oldu.

"Savaş Sonrası Azerbaycan'da Kültür ve Medeniyetleri Hamleleri" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü yazar İmdat Avşar yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen program, vakfın YouTube, Facebook ve Twitter hesabından canlı yayınlandı.

- "TÜRKİYE'NİN SEVİNCİ SEVİNCİMİZ, KEDERİ KEDERİMİZDİR"

Paşayeva, Türk Edebiyatı Vakfı kurucusu Ahmet Kabaklı'nın vefatının 20. yılı olduğunu hatırlatarak, "Türk Edebiyatı Vakfının bütün değerli üyelerini Azerbaycan'dan selamlıyorum. Bir millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye'miz bizim için her zaman böyle oldu, böyle de olacak." ifadelerini kullandı.

Karabağ'ın işgalden kurtulmasına destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan'ın yanında olan siyasi partilere teşekkür eden Paşayeva, şunları kaydetti:

"44 günlük vatan mücadelesinde Türkiye'nin Azerbaycan'la kalbinin bir olması bizim için, mücadele eden askerlerimiz için büyük bir hadiseydi. Bu vesileyle Türk Edebiyatı Vakfını Azerbaycan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı olarak selamlıyorum. İnşallah haziran ayının evvelinde Şuşa'da 'Har-ı Bülbül' festivalini yapacağız. Kültür başkentimiz ilan edilmiş Şuşa'da buluşacağız. Türkiye'nin şehidi bizim şehidimiz, Azerbaycan'ın şehidi Türkiye'nin şehididir. Türkiye'nin sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir."

Paşayeva, Karabağ'daki kültürel anıtların restorasyonlarının yapılacağına dikkati çekerek, savaşın izlerinin de gelecek nesillerin görmesi adına korunacağını söyledi.

- "ŞUŞA, TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLACAK"

Ganire Paşayeva, Şuşa'nın Türk dünyası kültür başkenti olması yolunda çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz inanıyoruz, Şuşa hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının kültür başkenti olarak ilan olacaktır. Aynı zamanda büyük şairimiz Molla Penah Vakıf'ın şiir günleri hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanımız Vakıf'ın dağıtılmış türbesinin önünde yapılacak şiir günlerinin dosta da düşmana da mesaj olacağını söyledi. Ben Türkiye'den bütün yazar ve aydın kardeşlerimi davet ediyorum. Bu yıl Türk dünyasının büyük şairi Nizami-i Gencevi yılı ilan edildi. Nizami, Türk düşüncesini, ahlakını ve Türklerin dünyaya bakışını en güzel şekilde söyleyen şair ve fikir adamıdır. İnşallah kardeş Türkiye'den Türk Edebiyatı Vakfıyla beraber bunun toplantılarını hayata geçiririz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Ganire Paşayeva, MHP'nin "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eserin bestecisi Üzeyir Hacıbeyli adına Şuşa'da bir okul yaptıracağını ifade etti.

Paşayeva, vatan mücadelesinde Türkiye'nin desteğinin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğuna işaret ederek, "Bu coğrafyada hepimiz için çok önemli yeni bir dönem başlıyor. Bugün Azerbaycan'ın yürüttüğü politikayla, 'Kardeş Türkiye ile birlikte biz burada en büyük gücüz ve Türkiye burada olacak.' dedi. İnşallah daha aydın gelecek, daha güzel yarınlar olacak. Hepimiz daha çok çalışalım. Bu durumlarda kültür adamlarının fonksiyonu siyasilerden daha fazladır." diye konuştu.