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Dünya

Paşinyan canlı yayında defalarca aradı, Putin kale almadı: Meşgulüm

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme sırasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından sürekli telefonla arandı. Sonunda telefonu açan Putin, Paşinya'nın aramalarını 'meşgulüm' diyerek geri çevirdi.

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star.com.tr05 Ekim 2020 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:48
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Rossiya-1 (Rusya-1) TV kanalında yer alan görüntülerde, Putin'in bir toplantısına ait anlara yer verildi.

Kanalın yaptığı 'Moskova-Kremlin-Putin' programında yer alan görüntülerde, Paşinyan'ın görüşme sırasında defalarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığı görülüyor.

Kremlin basın servisine göre, arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dı ve Putin cevap vermedi. Görüşme sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da iki kez aradığı belirtildi.

Daha sonra, Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı bir mesaj getirdi.

star.com.tr

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