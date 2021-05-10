Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:15 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:15

Sputnik'te yer alana habere göre, Ermenistan Başbakan vekili Nikol Paşinyan Martuni şehrinde vatandaşları ile bir araya geldi. Burada konuşan Paşinyan, "Türklerle düşman mıyız değil miyiz' konusunu suni olarak gündeme getirenlerin kim olduğunu bilmiyorum. Elbette, Türklerle düşmanız ama birileri öyle dedi diye değil ama bu düşmanlık kontrol edilebilir olmalı" ifadelerini kullandı

Bölgesel düşmanlığın kontrol altından çıkmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

Ölenlerimiz önünde eğiliyoruz, ama çocuklarımıza barışçıl, istikrarlı bir bölge bırakmalıyız ve düşmanlık kontrol edilebilir olmalı. Aksi takdirde sadece Ermenistan için değil, tüm bölge için bir felaketle karşı karşıya kalırız.