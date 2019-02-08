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Paşinyan, Macron'un sözde "soykırım" açıklamasını selamladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Macron’un 1915 olaylarının yıldönümü kabul edilen 24 Nisan'ı skandal bir şekilde 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

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