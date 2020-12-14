Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak açıklamalar! ''Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi''

14 Aralık 2020 Pazartesi 08:54 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:54

İşgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla bozguna uğrayan Ermenistan, yenilginin suçlusu olarak Rusya'yı gösterdi.

Azerbaycan'a karşı son Karabağ savaşında yaşanan ağır yenilgiden Rusya'yı sorumlu tutan Paşinyan, ülkesinin kuvvetlerinin elinde bulunan Rus yapımı silah ve sistemlerin savaşta başarı gösteremediğini söyledi.



'ORDUMUZ ONLAR YÜZÜNDEN HEDEF HALİNE GELDİ'

Paşinyan, radyoda yaptığı konuşmada, Rus "Repelent-1" uçaksavar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi" dedi.

'ATEŞKESİ KABUL ETMESEYDİK...'

Arabi21'de yer alan habere göre; Ermenistan ordusunun Karabağ bölgesinde ağır kayıplar verdiğini de itiraf eden Paşinyan, "Ateşkes ve Barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu savaşın sonuçları bizim için daha ağır olacaktı" dedi.

Moskova yönetimini de sitem eden Paşinyan, savaş sırasında Rusya'dan gerekli desteği göremediklerini söyledi.