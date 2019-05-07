Sri Lanka terör saldırıları: Tüm zanlıları ya yakalandı ya da öldü

Vekil Emniyet Müdürü C.D. Wickramaratne, yaptığı açıklamada, Paskalya gününde Katolik kiliselerini, büyük otelleri ve kamuya açık alanları hedef alan bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldüğünü belirtti.

Wickramaratne, ayrıca, saldırıyı düzenleyen DEAŞ bağlantılı Ulusal Tevhid Cemaati örgütüne ait, başka saldırılarda kullanılmak üzere saklanan büyük miktarda patlayıcının da ele geçirildiğini ifade etti.

Kilise ve otellere yönelik saldırıları düzenleyen 7 intihar bombacısının olay yerinde öldüğünü aktaran Wickramaratne, 1 intihar bombacısının üzerindeki düzeneğin hedef aldığı otelde patlamamasının ardından yakındaki bir konuk evinde patlatarak kendini öldürdüğünü, 1 kişinin ise teslim olmamak için evinde polisle çatışırken öldüğünü bildirdi.

Polisin saldırılarla ilgili toplam 73 şüpheliyi göz altına aldığını belirten Wickramaratne, örgüte yönelik operasyonlarda banka hesaplarındaki 140 bin dolar nakit paranın yanı sıra 40 milyon dolar değerindeki arazi, konut, taşıt ve mücevherata el konulduğunun altını çizdi.

Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hükümet, Paskalya gününde düzenlenen saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği bildirilmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.