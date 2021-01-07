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Dünya

Patlamada ağır yaralanmışlardı... Tedavi için Türkiye'ye getirildiler

Kosova'daki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi için Türkiye'ye getirildi.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 09:35
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4 kişiyi Türkiye'de tedavi etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kosova'ya bir ambulans uçak gönderildi.

Buradan yaralıların 2’sini alan ambulans uçak, saat 08:50'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Yaralılar terminaldeki ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi. Ambulans uçağın diğer 2 yaralıyı da getirmek için Kosova'ya doğru yola çıkacağı açıklandı.

Yaralıların tedavileri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde yapılacak.

Ferizovik'teki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlaması sonucunda 40'tan fazla kişi yaralanmış, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 14 kişi başkent Priştine'deki Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'ne sevk edilmişti.

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