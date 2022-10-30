Patlamalarda en az 100 kişi öldü! Somali'den dünyaya ''Doktorlarınızı gönderin'' çağrısı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'DEN SOMALİ'DEKİ TERÖR SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI



Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

BOMBALI SALDIRILAR SONRASI SOMALİ'DEN DÜNYAYA "DOKTORLARINIZI GÖNDERİN" ÇAĞRISI



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, basına yaptığı açıklamada, "Saldırıda yaralananları yurt dışına gönderemediğimiz için uluslararası ortaklarımızdan ve Müslümanlardan doktorlarını buraya göndermelerini istiyoruz." dedi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

SOMALİ'DE EŞ-ŞEBAB'A YÖNELİK OPERASYONDA 100 ÖRGÜT ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 100 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ali Gadud bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 100 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklama, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen bombalı saldırıların ardından geldi.