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Dünya

Patriotlar Ukrayna yolunda... NATO'dan kritik açıklama geldi

NATO, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya en kısa sürede ulaştırılması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Patriotlar Ukrayna yolunda... NATO'dan kritik açıklama geldi
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NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Alexus G. Grynkewich, Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Grynkewich, basına yaptığı açıklamada, Almanya'dan Ukrayna'da sevk edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin konuştu.

Almanya ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Grynkewich, "Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede ve en hızlı şekilde Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıklar devam ediyor. Bana tavsiye edilen; hava savunma sistemlerinin mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırılması." dedi.

Grynkewich, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm olsa bile Rusya'nın "tehdit" olmaya devam edeceğini savundu.

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