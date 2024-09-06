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  • Patriot'ların yeni adresi belli oldu! 2'sinden birini bölgeye gönderiyorlar
Dünya

Patriot'ların yeni adresi belli oldu! 2'sinden birini bölgeye gönderiyorlar

Rusya ile savaş haline olan Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının ardından şimdi de Patriot füze savunma sistemi hibe ediliyor. 2 adet Patriot füze savunma sistemine sahip Romanya, sistemden birini Ukrayna'ya hibe edecek.

AA6 Eylül 2024 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Patriot'ların yeni adresi belli oldu! 2'sinden birini bölgeye gönderiyorlar
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Romanya, Ukrayna'ya "Patriot" füze savunma sistemi hibe edeceğini duyurdu. Romanya meclisinde kabul edilen yasa tasarısı Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in onayı ile yürürlüğe girecek ve Romanya elinde bulunan 2 adet "Patriot" savunma sisteminden birini Ukrayna'ya verecek.

"PATRİOT" SAVUNMA SİSTEMİ HİBE EDİYORLAR

Ukrayna'nın, Romanya'nın bu kararıyla son derece etkili uzun menzilli bir savunma sistemine sahip olacağı aktarıldı.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Romanya'ya minnetlerini ifade ederek, "Bu, hava sahamızı, halkımızı ve altyapımızı Rus füze terörüne karşı korumamızda son derece güçlü bir katkı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Bu tarz hareketler sayısızı hayat kurtarıyor ve bizler Rus terörüne karşı güçlü adımlar atan partnerlerimize minnettarız. Bu hava savunma sistemi yalnızca ülkemizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda partnerlerimiz ve bölge için uzun vadeli güvenliği de artıracak." sözlerine yer verdi.

Bu arada, 2004'ten bu yana NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna ile 650 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

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