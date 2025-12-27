ABD'nin Louisiana eyaletinde faaliyet gösteren Fibrebond'un sahibi Graham Walker, şirketi 1.7 milyar dolara Eaton'a sattı. Walker, satış gelirinin yüzde 15'inin çalışanlara dağıtılmasını şart koştu. Bu kararla 540 çalışan için kişi başı 443 bin dolar ödeme planı hazırlandı; toplam 240 milyon dolarlık ikramiye havuzu oluşturuldu. İkramiyenin, işçilerin şirkette beş yıl kalması koşuluyla kademeli olarak ödeneceği açıklandı.

PARANIN 3'TE 1'İNE VERGİ KESİNTİSİ

Satış sonrası çalışanlar, aldıkları parayı borç kapatma, araç alma, eğitim masrafları ve emeklilik planları için kullandı. Bir çalışan, "Yıllardır ilk kez kredi borcum kalmadı" derken, bir diğeri "Aldığım ikramiyeyle hayalini kurduğum giyim mağazasını açtım" ifadelerini kullandı. Öte yandan ikramiyeler ciddi bir vergi yükünü de beraberinde getirdi; bazı çalışanlar ödemenin yaklaşık üçte birini vergiye ayırmak zorunda kaldı.

Binlerce dolar ikramiye alan işçilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

COVID SONRASI KÖŞEYİ DÖNDÜ

● 1982'de kurulan ve elektrik ekipmanları üreten Fibrebond fabrikası 1998'de yandı. 2000'lerde müşteri kaybı nedeniyle küçülmeye gitti; çalışan sayısı 900'den 320'ye düştü.

● Graham Walker ve kardeşi, şirketi devralınca borçları azalttı ve yeni pazarlara yöneldi.

● 2013'te kurulan Fibrebond Power ile veri merkezi altyapısına giren şirket, pandemi döneminde artan bulut bilişim talebiyle son beş yılda satışlarını yüzde 400 artırdı.

VEFA BORCUMU ÖDEDİM

Graham Walker, çalışanların zorlu dönemlerde şirkete sadakat gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu şirketi işçilerimizle birlikte büyüttük, adil olan da satıştan pay almalarıydı."