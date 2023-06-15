İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6724
  • EURO
    25,7412
  • ALTIN
    1474.14
  • BIST100
    5408.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pedersen: Suriye'ye yönelik artan diplomatik ilgi siyasi çözüm için bir fırsat
Dünya

Pedersen: Suriye'ye yönelik artan diplomatik ilgi siyasi çözüm için bir fırsat

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, son dönemde Suriye'ye yönelik artan diplomatik ilginin siyasi çözüm için fırsata dönüştürülebileceğini belirterek, uluslararası camiaya 'geri dönüşleri desteklemek için Suriye'deki geçim kaynaklarını ve çalışma imkanlarını destekleme' çağrısı yaptı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Pedersen: Suriye'ye yönelik artan diplomatik ilgi siyasi çözüm için bir fırsat
ABONE OL

Pedersen, Suriye'nin geleceğine destek konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen depremlerin ardından sınır ötesi yardımların ulaştırılması için 2 yeni kapı açılması, Şam yönetimi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki görüşmeler, Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatlı toplantıları içeren bazı gelişmeler yaşandığını ifade eden Pedersen, Suriye'ye yönelik diplomatik ilginin artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pedersen, "Ancak siyasi süreçte henüz ilerleme görmedik. Gelecek aylarda, bu yeni angajmanın bir miktar siyasi ilerlemeye ön ayak olup olmayacağını göreceğiz. Bu, sadece bazı taraflardan değil her yönden pragmatizm, gerçekçilik ve dürüstlük gerektirecektir. Bu çaba için tüm kilit aktörlerin desteğine ihtiyaç duyulacaktır." ifadesini kullandı.

Suriyelilerin henüz uzun yıllardır yürütülen diplomasiden fayda görmediğine işaret eden Pedersen, "Üst düzey Arap ve Türk yetkililerin, çözülmemiş çatışmanın bölge için ne anlama geldiği konusundaki endişelerini duyduk. BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında öngörülen siyasi çözüme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." diye konuştu.

Pedersen, siyasi çözüm sürecinin canlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başlangıç noktası, kademeli olarak adım adım Suriyeliler arasında bir miktar güven uyandıran ve bizi BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına doğru ilerleten somut ve doğrulanabilir adımlar olmalıdır. Suriye'ye yönelik artan diplomatik ilgi düşünüldüğünde gerçekten bir dönüm noktasındayız. Bu fırsat değerlendirilirse ve tüm aktörler koordineli çalışırsa, ilerlemenin mümkün olduğuna inanıyorum. Tek adımda kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşamayabiliriz ama yavaş yavaş buna doğru ilerleyebileceğimize inanıyorum."

- GERİ DÖNÜŞLER

Suriyelilerin geri dönme konusunda isteksizliklerinin altındaki nedenin, güvenlik endişelerinin yanı sıra geçim kaynakları ve çalışma fırsatlarının bulunmamasıyla ilgili endişeleri olduğunu vurgulayan Pedersen, uluslararası topluma, "bağışçılara bu imkanları destekleme" çağrısı yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.