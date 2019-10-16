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Pedofiliye polis tuzağı

ABD’de çocuk tacizinden sabıkalı Tommy Lee Jenkins, internette kendisini 14 yaşında bir kız olarak tanıtan polis tarafından tuzağa düşürülerek yakalandı.

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Parası olmadığı için yaklaşık 565 kilometre yürüyen ve yoldan “Tanrı’nın huzuruna çıkmadan önce senden 500 çocuk yapmak istiyorum” diye mesajlar atan 32 yaşındaki adam, Indiana’dan Wisconsin’e gelişinde gözaltına alındı. Tommy Lee Jenkins’in en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Winnebago polisinin açıklamasına göre, Jenkins, 1 Ekim’de Wisconsin polisinin “Kylee” adıyla açtığı sahte Facebook hesabından gönderilen arkadaşlık teklifini kabul etti. Jenkins, çıplak fotoğraflarını istediği Kylee’yi Indiana’ya davet etti. Olumsuz yanıt alınca, parası olmamasına rağmen oraya geleceğini söyledi ve 108 saat sürecek bir yolculuğa çıktı.

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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